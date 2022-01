Calciomercato Juventus, volano gli stracci: tribuna fino a fine stagione

Calciomercato Juventus, il calciatore tentenna ancora sul rinnovo e il club adesso sta valutando la soluzione più drastica.

Una soluzione che in realtà non converrebbe a nessuno. Né al giocatore tanto meno al Barcellona. Ma non è da escludere che all’estrema ratio ci si possa arrivare sul serio. Che in questo caso sarebbero sei lunghi mesi di tribuna. Perché il rinnovo di Ousmane Dembelé ora sta davvero diventando un caso. Fino a qualche giorno sembrava fatta, ma poi sono sopraggiunte nuove problematiche. Gennaio è arrivato ma il francese intanto non ha ancora comunicato al club quale sia la sua volontà, se ha intenzione di andare via oppure se proseguire la sua carriera in terra catalana.

Nonostante gli ultimatum da parte della dirigenza, la firma tarda ad arrivare. Laconiche le parole del direttore sportivo del Barça a margine della presentazione del nuovo acquisto blaugrana Ferran Torres: “Sono mesi che parliamo coi suoi agenti ma continuiamo ad aspettare una risposta definitiva”.

Calciomercato Juventus, Dembelé potrebbe finire fuori rosa

La possibilità di restare in tribuna nella seconda parte della stagione è tuttora in piedi. Ne ha parlato senza indugi il quotidiano spagnolo As, secondo il quale il Barcellona non ha più voglia di aspettare e sarebbe pronto a rompere definitivamente con Dembelé e il suo entourage. Chi sta cercando in tutti i modi di impedire questa soluzione drastica è l’allenatore Xavi, uno dei principali sponsor del calciatore transalpino.

L’allenatore del club catalano stravede per lui e crede che, se pienamente recuperato, possa essere un valore aggiunto. La sensazione è che nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi. Tutto è in divenire e sia Dembelé che i suoi agente dovranno battere un colpo.