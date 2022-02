Calciomercato Juventus, Dybala e quel tradimento all’Inter | La “Joya” non ha dubbi

Calciomercato Juventus, Dybala e quel tradimento andando all’Inter: l’argentino non ha dubbi sulla prossima destinazione

Il 30 giugno si avvicina. E’ dietro l’angolo a dire il vero: una data importante, decisiva, per conoscere il futuro di Paulo Dybala. Ovviamente il tutto si saprà prima, con la Joya che s’incontrerà la dirigenza bianconera per cercare di trovare un accordo che lo possa legare alla squadra piemontese per ancora molti anni. Sarebbe la soluzione migliore per tutti e i tifosi non sperano altro.

Nelle ultime settimane, poi, si è parlato di un forte interesse dell’Inter verso il calciatore che si potrebbe liberare a parametro zero. Un colpaccio fiutato da quel dirigente che porta il nome di Giuseppe Marotta che ha appena prolungato con la società nerazzurra e che vorrebbe fare un regalo ai tifosi dell’Inter. Ma a quanto pare, le cose, sono comunque diverse da quelle che hanno riportato i giornali fino al momento.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba Lukaku | Goduria Allegri: futuro già scritto

Calciomercato Juventus, la decisione di Dybala

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Joya non vorrebbe minimamente pensare a quello che sarebbe uno dei più grandi tradimenti. Andare all’Inter significherebbe senza dubbio questo. Ed è per tale motivo che non avrebbe nemmeno ascoltato le avances di Marotta, volendo realmente capire quale possa essere l’offerta che la Juventus gli metterà davanti nelle prossime settimane.

Una presa di posizione quella di Dybala che non può fare altro che piacere i tifosi della Vecchia Signora, più che mai legati all’attaccante argentino preso dal Palermo che a Torino è cresciuto in maniera esponenziale nel corso delle ultime stagioni. E poi, ovviamente, c’è da dire anche un’altra cosa: l’arrivo di Vlahovic dimostra che la società bianconera ha ancora intenzione di investire sul mercato per far tornare la squadra ai massimi livelli. E Dybala potrebbe essere anche “attratto” da questo, visto che sarebbe lui il capitano di una formazione che vuole vincere tutto.