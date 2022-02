Calciomercato Juventus, effetto domino Dybala: blitz per Pogba – VIDEO

Calciomercato Juventus, il rebus Dybala non è ancora sciolto: via libera al super effetto domino. Paul Pogba arriva così.

Vigilia di Champions per la Juventus, che contro il Villarreal ha la grande occasione di imprimere la svolta decisiva ad una stagione vissuta fino a questo momento con troppi alti e bassi. Come è accaduto in 9 volte delle ultime 15 apparizioni alla fase finale della massima competizione europea, Paulo Dybala sarà costretto a dare forfait: l’argentino, che non ha accusato lesioni, ne avrà per almeno 10 giorni, ed Allegri non può permettersi di perdere la “Joya” con rientri affrettati. Caso vuole che il probabile rientro del numero 10 debba coincidere con i giorni più caldi della trattativa per il suo rinnovo in scadenza nel 2022: il management bianconero, reduce da uno sforzo economico importante con gli acquisti di Zakaria e Vlahovic, non ha nessuna intenzione di mettere sul piatto quei 10 milioni di euro netti proposti al proprio vicecapitano qualche mese fa.

