Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | “A quelle cifre non si fa”

Il calciomercato della Juventus è di fatto sempre aperto e le prossime settimane saranno molto importanti per il futuro del club.

Prima di occuparsi infatti dei possibili innesti in vista della prossima stagione, la dirigenza bianconera dovrà pensare al rinnovo dei cinque calciatori che sono in scadenza di contratto e che dunque potrebbero lasciare la squadra al termine della stagione.

Nell’elenco ci sono Perin, De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi ma soprattutto Paulo Dybala. Il cui futuro tiene in ansia la tifoseria bianconera. Consapevole che sarebbe difficile trovare un altro campione del genere, centrale nel progetto di Allegri anche se purtroppo in questa stagione frenato da qualche acciacco di troppo. Sembra esserci distanza tra le richieste dell’argentino e l’offerta della Juventus riguardo il suo nuovo accordo.

Calciomercato Juventus, Repice parla del possibile rinnovo di Dybala

Come riporta Calciomercato.it, il giornalista Francesco Repice ai microfoni della CMIT TV ha espresso la sua opinione riguardo proprio il rinnovo del numero dieci. Sottolineando come non è affatto detto che il rinnovo vada in porto. “Ho l’impressione che alle cifre che vuole Dybala la Juventus non ci pensa. Allegri è ammirato dalle capacità tecniche di Dybala, ma lui fa l’allenatore e valuta quanti minuti ha giocato, quanti infortuni ha avuto e dice: quanto costa?” – le parole di Repice – “Dybala ha 28 anni e se andrà via a parametro zero secondo me Allegri non si strapperà i capelli”. Nelle prossime settimane si capirà quale sarà il futuro della “Joya”, se accetterà o meno l’offerta del club bianconero per continuare la sua carriera a Torino. Un incontro con il suo agente dovrebbe infatti avvenire nel mese di marzo.