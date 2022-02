Calciomercato Juventus, pressing asfissiante | Affarone a zero

Calciomercato Juventus, il suo futuro continua ad essere un rebus tutto da sciogliere: super colpo ad una condizione.

Calciomercato Juventus, stando al ‘Mirror’ l’obiettivo in difesa, il più chiacchierato profilo del momento, cioè Rudiger potrebbe rimanere in Premier League ma non più al Chelsea.

Giocatore che interessa non solo allo United ma che ha stregato praticamente tutte le big d’Europa. Un profilo che è anche certezza vista la grande esperienza dimostrata negli anni. I Red Devils pensano al tedesco per rimpiazzare il non più certificato Maguire.

Calciomercato Juventus, Rudiger verso lo United come sostituto di Maguire

Un rinnovo che alla fine non sembra trovare l’accordo tra le parti. Rudiger e il suo entourage non sembrano aver raggiunto un accordo definitivo e per questo motivo, alla fine, l’operazione potrebbe slittare in maniera definitiva. Ma il campionato inglese, nonostante le tante lusinghe d’Europa, Bayern Monaco e pure Juventus in Italia, il giocatore rimarrà nuovamente in Inghilterra.

Come dicevamo poc’anzi e come comunicano i colleghi inglesi del ‘Mirror’, alla fine, Rudiger rimarrà, ancora, in Premier League ma potrà scegliere lo United come prossima squadra. Un improvviso colpo di scena che stravolge, non di poco, il mercato generale.