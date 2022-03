Calciomercato Juventus, riscatto Morata: nuovo colpo di scena

Calciomercato Juventus, telenovela Morata: l’accordo sarebbe ancora piuttosto lontano, e la trattativa non ancora definita.

L’innesto di Dusan Vlahovic ha inevitabilmente stravolto i piani in casa Juventus, dove, ad esempio, Allegri può far affidamento su un Morata assolutamente rigenerato. Lo spagnolo – impiegato nella posizione di esterno sinistro o comunque da appoggio all’ex bomber della Fiorentina – sembra essere più a suo agio, e anche contro l’Empoli ha servito a DV7 una palla invitante che il serbo è stato abilissimo a depositare in rete con un abile scavetto.

E pensare che fino a qualche giorno prima della chiusura ufficiale della sessione di contrattazioni, il futuro dell’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid sembrava assolutamente in discussione, con lo spagnolo che aveva trovato un accordo di massima con il Barcellona per il suo approdo in blaugrana. Alla fine, però, i Colchoneros hanno deciso di non rinforzare una diretta concorrente, con Allegri che è stato ben felice di poter puntare su un calciatore per il quale ha speso ripetutamente parole d’elogio.

Calciomercato Juventus, riscatto Morata: la rivelazione di Momblano

Morata sta convincendo tutti, con lo stesso Nedved che ha spiegato come la società stia osservando con molta attenzione l’evolvere della situazione. Nel corso della trasferta di Villarreal, ci sarebbero stati già i primi approcci con l’agente del calciatore, per provare a sondare il terreno in vista di un suo possibile riscatto, sicuramente a cifre drasticamente inferiori rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti due anni fa. Si ragiona sulla possibilità di imbastire una trattativa per 20 milioni di euro; tuttavia, stando a quanto riferito da Luca Momblano, intervenuto nel corso della diretta Twitch su “Juventibus”, le parti non avrebbero ancora approfondito la situazione. Ecco le parole del giornalista:

“Credo che bisogna essere cauti: su Morata si scrive molto in fretta, e lo stesso giocatore è molto recettivo nel bene e nel male. Lo è stato quando è arrivata la chiamata del Barcellona, quando gli parla Allegri, lo è quando con il suo agente si prende un giorno in più per provare a strappare ed andare lì dove in quel momento sente il cuore lo porti. Un giocatore che ci sta che venga gestito da qui a fine anno con le carezze, perché Morata ti restituisce se gli dai le carezze.

Non sono così convinto che siano così avanti nelle trattative Juve-Atletico; ci sono delle valutazioni, perché ha possibili collocazioni. Detto questo, io starei molto cauto”.