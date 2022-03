Formazioni ufficiali Fiorentina-Juventus: la scelta su Morata | Debutto dal 1′

Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: la decisione di Allegri su Alvaro Morata. C’è una sorpresa: debutto dal 1′.

Primo round per i bianconeri di Allegri, che giocano sul campo di una Fiorentina che è arrivata fin qui con pieno merito. La squadra di Italiano ha perso Vlahovic a gennaio, passato proprio alla Juve, ma non ha perso la propria identità di gioco. I viola giocano bene e vogliono regalarsi il sogno della finale di Coppa Italia, cercando di prendersi un vantaggio davanti al pubblico amico.

L’obiettivo finale ce l’ha però anche la formazione di Allegri, costretto a gestire l’emergenza del periodo. L’infermeria è piena e i giocatori a disposizione dell’allenatore livornese non sono molti. Fondamentale sarà segnare, visto che in Coppa Italia – al contrario di quanto avviene in Europa – i gol segnati in trasferta valgono doppio.

Inutile sottolineare come il giocatore più atteso di questa sfida è proprio Vlahovic. Che a gennaio ha deciso di sposare la causa bianconera provocando malumori nella tifoseria viola. Il numero 7 della Juve farà coppia in avanti con Kean, con Allegri che per questa contesa rinuncerà al tridente offensivo. Il tecnico dovrebbe infatti affidarsi al 3-5-2 con Perin tra i pali e Akè sulla corsia destra di centrocampo. Pellegrini occuperà il binario opposto mentre in mezzo al campo c’è Arthur fin dal primo minuto. Nella Fiorentina occhio a un Piatek che ha dimostrato di non aver perso il fiuto del gol.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA: (4-3-3) – Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Igor, Odriozola; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Saponara, Piatek, Ikoné.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean.