Calciomercato Juventus, Cherubini insaziabile | Doppio colpo già deciso

Calciomercato Juventus, proseguono i lavori per allestire una squadra sempre più competitiva: doppio affare da sballo.

Sebbene Allegri continui a professare calma olimpica, affermando come la Juventus sia ormai fuori quota scudetto, in casa bianconera – in concomitanza dell’acquisto di Vlahovic ma soprattutto dopo gli ultimi risultati maturati in campionato e in Coppa, si respira un’area diversa.

Vlahovic e Zakaria hanno contribuito a “stappare” la bottiglia, ma in estate i bianconeri non hanno nessuna intenzione di fermarsi, anzi. Il centrocampo sarà oggetto di riflessioni; con un Rabiot più fuori che dentro ed un Dybala per il quale si dovranno sciogliere le riserve legate al suo rinnovo contrattuale, si prospettano almeno due colpi in entrate. Secondo quanto riferito da Tuttosport, in quest’ottica avanza la candidatura di Renato Sanches, legato al Lille da un contratto in scadenza nel 2023. Il lusitano, della scuderia di Jorge Mendes, fa gola anche al Milan, che ha individuato nella forte mezzala l’erede designato di Franck Kessié, ormai sempre più vicino a vestire la maglia del Barcellona. Tuttavia, la partita è ancora aperta, e la Juventus è convinta di potersi ancora giocare le proprie carte, secondo quanto trapela dal Portogallo.

Calciomercato Juventus, l’operazione restyling continua | Zaniolo e Milinkovic Savic nel mirino

L’eventuale acquisto di Renato Sanches chiuderebbe le porte, almeno in linea di massima e salvo altre cessioni improvvise, all’approdo all’ombra della Mole di Sergej Milinkovic Savic, per il quale sono stati già effettuati dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare la situazione. Il serbo è in cima alla lista dei desideri di Allegri, ma non sarà facile riuscire a convincere il patron Claudio Lotito, al netto della folta concorrenza. Proseguono i contatti anche per Nicolò Zaniolo, sul quale da tempo “Madama” ha messo gli occhi; al momento non si segnalano aggiornamenti in merito ad un suo possibile rinnovo con la Roma, cosa che suggerisce in casa bianconera cauto ottimismo. Se ne riparlerà tra qualche mese, con “Madama” che potrebbe sferrare l’assalto da un momento all’altro.