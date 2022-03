Calciomercato Juventus, proposta più alta: Cherubini lo soffia al Napoli

Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’ultima indiscrezione: Cherubini è pronto a soffiarlo al Napoli con un’offerta più alta.

In casa Juventus, sono diversi i settori del campo che per forza di cose dovranno essere puntellati la prossima estate, a cominciare dalla corsia laterale mancina, con Alex Sandro che non fornisce più le giuste garanzie.

Il contratto del brasiliano, in scadenza nel 2023, salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato, e la dirigenza bianconera ha già cominciato a guardarsi intorno, individuando in Renan Lodi un obiettivo possibile. Resta da capire, però, su quale target la “Vecchia Signora” deciderà di fiondarsi, dal momento che qualche mese è stato accostato ai piemontesi anche il profilo di Andrea Cambiaso, sul quale avrebbero messo gli occhi anche l’Inter e il Napoli. Sondaggi esplorativi sono stati effettuati anche per Emerson Palmieri, ma negli ultimi giorni è stata caldeggiata un’altra pista: quella che porta a Mathias Olivera del Getafe, sul quale aveva da tempo messo gli occhi il Napoli.

Calciomercato Juventus, l’offerta di Cherubini che fa saltare il banco | Napoli k.o.

Stando a quanto riferito da elgoldigital.com, il presidente del club spagnolo non avrebbe preso alcun tipo di accordo con i partenopei, ragion per cui sarebbe libero, in teoria, di accettare l’offerta più alta che riceverà. In questo senso, qualora la Juventus dovesse effettivamente rompere gli indugi, potrebbe beffare la concorrenza ed aggiudicarsi le prestazioni del giovane uruguayano classe ’97, che in questa stagione ha collezionato complessivamente 22 presenze, mettendo a referto anche un goal e un assist, e la cui quotazione di mercato supera di poco i 10 milioni di euro.