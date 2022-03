Calciomercato Juventus, è cambiato tutto: firma più vicina

Tanti nomi e tanti rumors in questo periodo per il calciomercato di una Juventus che non sta stando certo con le mani in mano.

Anche se i trasferimenti al momento sono chiusi, è logico pensare che la dirigenza stia già guardando alla prossima stagione e ai rinforzi da portare a Torino. Vlahovic e Zakaria sono solamente i primi due tasselli di un rinnovamento che è destinato ad aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri.

In attacco potrebbero esserci dei nuovi volti in arrivo e ormai da tempo viene accostato alla Juve Ousmane Dembelè, esterno francese dotato di grande spunto e tecnica. Calciatore di indiscusso valore che è in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, Dembelè potrebbe rimanere al Barcellona

Il futuro del calciatore pare essere ancora in bilico mentre ci si avvicina a giugno. “El partitazo de Cope” su Twitter sottolinea gli ultimi rumors che riguardano l’attaccante esterno del Barcellona.

💥 Informa @HelenaCondis ✅ @dembouz deja la puerta abierta a renovar con el Barça aunque su agente NO ha vuelto a negociar con el club desde que rompieron negociación 👉🏻 Dembele se siente muy bien en el FCB y la llegada de Xavi ha sido clave, está muy feliz 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/X3F2vkouIB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 6, 2022

Dembelè non avrebbe infatti ancora chiuso la porta definitivamente al rinnovo con i blaugrana, anche se il suo agente non ha mai avuto altri contatti con la dirigenza spagnola da quando sono state interrotte le trattative. Nonostante sia stato accostato ad altri club, c’è da dire che l’arrivo di Xavi in panchina ha decisamente cambiato la visione dell’attaccante, che ora è a suo agio nella squadra ed è molto contento. Per questo motivo non è affatto da escludere che alla fine possa rimanere in Spagna.