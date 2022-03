Calciomercato Juventus, il Napoli rompe gli indugi: doppio colpo bianconero

Calciomercato Juventus, maxi intrigo con il Napoli: i partenopei sono pronti a rompere ogni indugio: cosa bolle in pentola.

Dopo un inizio di stagione horror, la Juventus ha la grande occasione contro la Samp di riportarsi a minima distanza, almeno per il momento, dalle prime della classe. Tuttavia, con il Napoli e con l’Atalanta potrebbero essere ingaggiati nuovi duelli di mercato.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, nell’opera di ricostruzione delle corsie laterali, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su due calciatori dell’Udinese: si tratta di Soppy ed Udogie, protagonisti di una stagione importante in Friuli, che avrebbe catalizzato l’attenzione anche di Atalanta e soprattutto del Napoli, che si avvia ad un vero e proprio restyling delle corsie laterali. Al momento una vera e propria trattativa non è ancora cominciata; ci troviamo, semmai, nel campo dei rumours e delle indiscrezioni, con i partenopei che contendono alla Juventus anche l’acquisto di Olivera del Getafe e di Emerson Palmieri, profilo che – come evidenziato dal “Corriere dello Spot” – intrigherebbe anche Maurizio Sarri. Ricordiamo che le big di Serie A hanno effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Cambiaso, per l’acquisto del quale, però, bisognerà vincere la concorrenza dell’Inter, con Marotta che può far leva sugli ottimi rapporti con il Grifone.