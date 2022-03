Calciomercato Juventus, addio a zero | Scelta la prossima squadra

By

Calciomercato Juventus, un addio ormai a parametro zero e ci sarebbe anche la più che probabile destinazione per giugno.

Calciomercato Juventus, come scrivono dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Sport.es’, il destino di Mazraoui dell’Ajax sembra ormai scritto. Un addio a parametro zero in direzione Barcellona. Molto cercato a livello internazionale, la stessa Juventus se ne era interessata, adesso il giocatore vuole solo i blaugrana.

Un destino praticamente certificato, tanto che lo stesso giocatore avrebbe rifiutato in primis ogni altra offerta pur di raggiungere gli spagnoli. Pertanto, almeno per il presente, l’opzione Juventus non sembra più percorribile.

Calciomercato Juventus, Mazraoui addio a zero ma solo al Barcellona

Xavi vuole rivoluzionare la propria rosa, gli scarsi risultati stagionali, che sono valsi anche la clamorosa e quasi storica mancata qualificazione agli ottavi di finale, dovranno essere il passato. Il Barcellona si rilancia in toto incominciando, appunto, dal mercato internazionale.

Mazraoui è un profilo che potrebbe fare comodo a qualsiasi squadra viste le doti tecniche scuola Ajax, una garanzia da questo di vista. Non è un caso che tra i più importanti giocatori a livello internazionali, molti, arrivano proprio dalla squadra olandese, sempre molto attiva sui giovani talenti. Ma Noussair Mazraoui ha chiesto esplicitamente di sposare la causa blaugrana. Di conseguenza, tutte le altre squadre, risultano, tagliate fuori dalla corsa al laterale.