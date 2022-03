Calciomercato Juventus, mr 80 milioni silurato: arriva il nuovo “gigante”

Calciomercato Juventus, mister 80 milioni non convince più. In Inghilterra pronti all’assalto del nuovo “gigante” entrato anche nei radar bianconeri

Non convince più. Soprattutto per quello che ha dimostrato in questa stagione. Praticamente nulla. O meglio: prestazioni al di sotto delle aspettative, mente quasi sempre da un’altra parte, e una tenuta fisica tutt’altro che invidiabile. E, a quanto pare, il club si è anche pentito di un investimento così importante, 80 milioni di sterline, per Maguire.

Il Manchester United per questo motivo starebbe cercando un innesto in difesa. E secondo quanto riportato da sportexpress.co, lo avrebbe individuato in un elemento che anche Cherubini nei mesi scorsi avrebbe messo nel mirino, cercando anche di sfruttare un contratto attualmente in scadenza nel 2023 e che fino al momento non è stato rinnovato. Ma soprattutto c’è la sensazione che tutte le trattative porteranno ad un nulla di fatto.

Calciomercato Juventus, anche lo United su Akanji

Il nome è quello del difensore di origine nigeriane Akanji del Borussia Dortmund. Un elemento di spessore che non sembra avere l’intenzione di continuare a giocare in Bundesliga con la maglia giallonera addosso. Come detto fino ad ora è stato quasi un muro contro muro. Nessun passo in avanti per il rinnovo che più passa il tempo e più diventa complicato. La Juve ci ha provato in tempi non sospetti a fare un sondaggio ma fino al momento non c’è stato un affondo definitivo. Solamente un abboccamento per capire le reali intenzioni del 26enne.

Adesso però appare chiaro un interesse dello United che potrebbe decidere di dare il benservito a Maguire alla fine della stagione. Anche se sarà difficile piazzare il difensore soprattutto per lo stipendio che i Red Devils gli garantiscono.