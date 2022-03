Calciomercato Juventus, l’indizio che fa una prova | Allegri lo fa fuori

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà per forza di cose intervenire di fatto in tutte le zone del campo. Quali saranno le mosse?

La squadra bianconera dovrà chiudere nel migliore dei modi la stagione in corso. E’ vero che la Juve è stata eliminata dalla Champions League, ma ci sono degli obiettivi da raggiungere. In serie A la formazione di Allegri ha risalito la china ed è stabilmente tra le prime quattro della classifica. E poi ci sarà la possibilità di conquistare la Coppa Italia. Bisogna insomma rimanere concentrati e non mollare.

Poi ci si potrà concentrare sulle mosse di calciomercato in vista della prossima stagione. Dove uno dei reparti che potrebbe subire i maggiori cambiamenti è il centrocampo. Anche numericamente c’è bisogno di qualche innesto, la priorità sembra essere la ricerca di un playmaker che sappia dettare i tempi della manovra. Con i tifosi che continuano anche a sognare il ritorno di Pogba.

calciomercato Juventus, possibile la cessione di Rabiot

Il calciatore francese è in scadenza di contratto e fa gola a tanti top club. Per la Juventus rimane comunque un obiettivo difficile. Certo è che il club dovrà guardare anche al monte ingaggi. Ramsey tornerà dal prestito ai Rangers ma sarà destinato ad una nuova partenza. E non è da escludere che anche un altro centrocampista possa essere ceduto di fronte ad una buona offerta, vale a dire Rabiot, come ha spiegato calciomercato.it. Il rendimento del francese non sempre è stato positivo e il suo ingaggio pesa e non poco sul bilancio societario. Il Barcellona potrebbe farsi avanti per lui e la Juve non direbbe di no al suo addio. Rimane anche da capire il futuro di Arthur, che Allegri sta utilizzando con continuità in questo periodo. Anche lui potrebbe lasciare Torino.