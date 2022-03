Calciomercato Juventus, doppio colpo in attacco: via all’effetto domino

Calciomercato Juventus, doppio intrigo in attacco: si potrebbe innescare un clamoroso effetto domino. Le strategie bianconere.

Lo scialbo secondo tempo per mezzo del quale la Juventus ha de facto gettato alle ortiche la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, ha riacutizzato nuovamente le ferite del “caso” attacco, reparto sicuramente rinforzato dall’acquisto di Dusan Vlahovic.

Il serbo sarà inevitabilmente il punto di riferimento attorno al quale graviteranno gli altri satelliti di una galassia bianconera ancora tutta da ridisegnare. E così, i discorsi per il rinnovo di Paulo Dybala avranno un peso non da poco su quelle che saranno le strategie della “Vecchia Signora” per il reparto offensivo. Come spiega il “Corriere dello Sport“, infatti, il destino della Joya è incrociato con quello di Alvaro Morata: se l’argentino non dovesse firmare, a quel punto Cherubini ed Arrivabene intensificherebbero i contatti con l’Atletico Madrid, al quale si chiederà uno sconto sensibile rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti qualche anno fa. L’intenzione della Juve è quella di mettere sul piatto un cifra che, bonus compresi, dovrebbe lambire il “tetto” dei 20 milioni. Ma non è finita qui.

Calciomercato Juventus, “staffetta” Kean-Raspadori | Le ultime su Zaniolo

Un altro destino incrociato, però, è quello di Kean e Raspadori: qualora la “vecchia Signora” dovesse riuscire a trovare una strada per risolvere l’accordo con l’Everton, si fionderebbe sul gioiello del Sassuolo, autore di una seconda parte di stagione molto interessante. La pista Zaniolo, però, non tramonta, sebbene in questo momento il “tuttocampista” di Mou sembri più vicino alla Roma: un ruolo importante a questa telenovela lo ricoprirà inevitabilmente la trattativa per il rinnovo del contratto del gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter, in scadenza nel 2024. Lavori in corso.