Calciomercato, colpaccio Juventus: 40 milioni | Accordo totale

Calciomercato Juventus, ha detto sì ai bianconeri: contratto quadriennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione.

L’eliminazione dalla Champions League non ha assolutamente ridimensionato le ambizioni della dirigenza; anzi, ha accelerato processi latenti. E così, il doppio confronto contro il Villarreal non solo ha palesato la fragilità fisica di Dybala, con la Joya che è mancata proprio nel momento topico della stagione, ma anche e soprattutto gli scricchiolii di un assetto difensivo che ormai non può più derivare esclusivamente da Chiellini e Bonucci.

E così – secondo quanto riferito dalla “Gazzetta dello Sport” – avrebbe impresso uno sprint decisivo nella trattativa per portare Antonio Rudiger all’ombra della Mole, superando la concorrenza di Bayern Monaco e Real Madrid. Il tedesco ha detto sì ad un contratto quadriennale a circa 6,5 milioni di euro netti a stagione che, con i benefici del Decreto Crescita, diventeranno 10 milioni lordi. Insomma, un investimento sostenibile per quello che – nelle idee della dirigenza e di Allegri – dovrebbe garantire un vero e proprio salto di qualità a tutto l’asset difensivo, a cui mancava un profilo d’esperienza, che fosse in grado di “aiutare” De Ligt nei momenti topici della stagione.

Calciomercato Juventus, Rudiger ha detto sì | Intesa totale

Impiegabile sia nella difesa a quattro sul centro-sinistra sia in quella a tre, l’ex Roma ha dimostrato di sapersi adattare in maniera poliedrica a diverse situazioni di gioco: la Juve ha accelerato nelle ultime settimane anche alla luce dei problemi finanziari accorsi al Chelsea, che inevitabilmente non avrebbe mai potuto pareggiare l’offerta, uscendo allo scoperto solo quando consapevole di poter piazzare definitivamente il colpo. Cherubini è riuscito a beffare una nutrita concorrenza “deluxe”: a sondare la situazione, oltre al Real e al Bayern, c’era anche il Manchester United. Affare importante, che rappresenta un upgrade sia sul piano dell’esperienza – Rudiger ha vinto l’ultima edizione della Champions League – che su quello del temperamento.