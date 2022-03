Erede Dybala, nuovo affare con la Juventus: “Lo spero”

Calciomercato Juventus, erede Dybala: l’ammissione in diretta che potrebbe rappresentare un’intrigante pista per il successore della Joya.

Da oggi è ufficialmente partito il tormentone legato al possibile successore di Paulo Dybala, che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. A nullo è valso l’incontro di stamani tra il management bianconero e Jorge Antun, se non a ribadire la distanza – incolmabile – tra domanda ed offerta, che ha portato alla rottura definitiva tra le parti.

Su quale profilo deciderà di muoversi la “Vecchia Signora”? Difficile dirlo per adesso. Uno dei nomi più credibili che sono stati accostati a “Madama” nell’ultimo periodo è quello di Giacomo Raspadori: il talento del Sassuolo piace, da capire però se viene attenzionato come potenziale successore di Dybala o come rimpiazzo di uno tra Morata e Kean, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Raspadori alla Juventus, calciomercato: l’apertura di Carnevali

Ai microfoni di calciomercato.it, il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali si è espresso in merito ad una possibile trattativa con la Juve per Raspadori. Ecco le sue parole: “Lo speso, se ci fosse la possibilità, perché no. Del resto, abbiamo già fatto operazioni con loro, come testimonia l’affare Locatelli. Ora come ora, il mercato italiano non è così facile per poter imbastire un certo tipo di trattativa, vediamo.

Il Sassuolo valuta Raspadori circa 35 milioni di euro; un altro profilo che stuzzica particolarmente l’ambiente torinese – e con il cui entourage ci sarebbero già stati dei sondaggi esplorativi – è quello di Nicolò Zaniolo. La Roma non ha ancora intavolato trattative concrete per il rinnovo del suo contratto nel 2024, e la decisione di Mou di spedirlo in panchina molto spesso nell’ultimo periodo lasciano presagire come l’ex Inter non sia centralissimo nello scacchiere tattico dello Special One.