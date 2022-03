Juventus-Inter, allarme Covid: ufficiale, nuovo positivo tra i nerazzurri

Juventus-Inter, allarme Covid: è ufficiale, c’è un nuovo positivo tra i nerazzurri. Il giocatore non si è unito alla Nazionale

Allarme Covid in vista della ripresa del campionato in casa nerazzurra. E’ stata la stessa Inter, attraverso un comunicato stampa, ad annunciare la positività del calciatore che non si unirà alla Nazionale in vista dei prossimi impegni. E il nome, per Simone Inzaghi, è bello pesante.

“FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale. Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Il Toro quindi è positivo. Anche se, mancando due settimane alla ripresa della Serie A, con molta probabilità sarà disponibile per la gara che può decisamente valere una stagione sia per la Juve che per l’Inter.