Calciomercato Juventus, svolta Dybala: l’annuncio del presidente che cambia tutto

In questi giorni di sosta del campionato di serie A tornano a farsi bollenti le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

Inevitabile ancor più dopo gli accadimenti delle ultime ore. Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juventus, o meglio i bianconeri non sottoporranno alcuna offerta al calciatore argentino, lasciato libero di trovarsi una nuova collocazione. Alla fine della stagione il numero dieci e i bianconeri si diranno addio, ed è logico a questo punto che la dirigenza dovrà tornare sul mercato per trovare un altro grande campione che non lo faccia rimpiangere.

Il futuro di Dybala è argomento di grande discussione tra i tifosi. Che sono ormai consapevoli del fatto che perderanno uno dei loro idoli, ma hanno anche il timore che possa accasarsi in serie A, dove piace soprattutto ai rivali dell’Inter. Tuttavia sull’attaccante c’è forte anche l’interesse di un altro grande club che potrebbe portarlo nella Liga spagnola.

Calciomercato Juventus, Cerezo: “Dybala? Da qui ad agosto la questione è molto lunga”

Il sito “Abc” riporta le parole del presidente dell’Atletico Madrid Cerezo. Che non ha confermato ma neppure negato l’interesse per il numero dieci della Juve. “Dybala è un grande giocatore, ma in questo momento è alla Juventus, ci può interessare o meno. Vedremo, da qui ad agosto la questione è molto lunga” ha detto il numero uno dei colchoneros. Gli spagnoli continuano a rimanere in pole position per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante, che è ormai libero di trovare un club pronto a dargli spazio e fiducia a partire dalla prossima stagione.