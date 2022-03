Calciomercato Juventus, doppio “colpo” imminente | Sì dietro l’angolo

Il calciomercato della Juventus si sta delineando, le strategie per il futuro del club bianconero passano inevitabilmente per i rinnovi.

La prima decisione importante il club bianconero l’ha già presa. Dybala non rimarrà a Torino, al numero dieci bianconero non verrà offerto alcun rinnovo contrattuale e dunque l’argentino si libererà a parametro zero alla fine di questa stagione. Una decisione molto dibattuta sui social dalla tifoseria. Che ora in estate si aspetta senz’altro l’arrivo di grandi nomi che possano elevare la qualità dell’organico di Allegri.

Non bisogna dimenticare che ci sono anche altre situazioni contrattuali che il club bianconero dovrà risolvere nelle prossime settimane. Cuadrado, De Sciglio, Perin e Bernardeschi sono gli altri calciatori che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Chi di loro rimarrà bianconero e chi invece – come Dybala – potrebbe proseguire altrove la sua carriera?

Calciomercato Juventus, Cuadrado e De Sciglio verso la firma

Due rinnovi sembrano essere davvero molto probabili, come ha sottolineato anche Tmw. Cuadrado infatti dovrebbe prolungare la sua permanenza alla Juventus per altre due stagioni, con un accordo attorno ai 3 milioni di euro a stagione. Un rinnovo “al ribasso”, ma determinante è la volontà del calciatore a rimanere. Stessa cosa potrebbe accadere con De Sciglio, al quale i bianconeri sono pronti ad offrire un biennale a cifre ridotte rispetto a quanto percepito adesso dal difensore. Rimarrebbe da capire poi il futuro di Perin e Bernardeschi. Il portiere sembrerebbe essere convinto dalla possibilità di rimanere alla corte di Allegri, che gli ha concesso diverse opportunità in questa stagione. Più delicata la questione del rinnovo del centrocampista: potrebbe prolungare ma a cifre inferiori rispetto a quelle attuali.