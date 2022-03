Calciomercato, ribaltone Cuadrado: “Con la Juve non si tratta”

Calciomercato Juventus, il futuro di Juan Cuadrado si tinge di giallo: i discorsi per i rinnovi proseguono. Altro colpo di scena.

Dopo un lungo tiro e molla protrattosi per molti mesi, alla fine la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala che, dunque, sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club. In occasione della prossima settimana l’agenda bianconera è piena di impegni, in quanto il management della “Vecchia Signora” incontrerà gli agenti dei calciatori i cui contratto scadono nel 2022.

Perin, Bernardeschi, De Sciglio e Cuadrado: questi i nomi sul piatto della bilancia. Il contratto del colombiano fino a poco tempo sembrava essere in ghiaccio. Tuttavia, la firma non è ancora arrivata, e l’entourage della freccia sudamericana comincia a sospettare che dietro questi rinvii da parte di Cherubini & company ci sia una strategia che la Juve voglia perseguire.

Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: Momblano alimenta il “giallo”

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, il giornalista Luca Momblano ha esternato le sue sensazioni in merito alla situazione concernente Cuadrado, con il cui entourage i dialoghi vanno avanti da tempo. Si era parlato di un anno di contratto con opzione per un’altra stagione al raggiungimento di determinati obiettivi, a cifre sicuramente inferiori rispetto all’ingaggio attuale. Tuttavia, ci sarebbero delle novità interessanti da mettere in evidenza. Ecco quanto dichiarato:

“Con la Juve non si tratta. L’offerta che presenteranno, non sarà negoziabile. Pare che a Cuadrado la Juve voglia fare un prolungamento di tre milioni. Anche qui gli scenari stanno cambiando: l’entourage del colombiano sta cominciando ad insospettirsi.”