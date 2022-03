Calciomercato Juventus, ultim’ora Zaniolo: irruzione a sorpresa in Serie A

Calciomercato Juventus, non ci sono solamente i bianconeri tra le squadre interessate all’attaccante della Roma.

Forse da lui ci si sarebbe aspettato qualcosina in più. Si contano sulle dita di una mano le occasioni in cui si è distinto in campo e ha fatto la differenza in termini di risultati per i giallorossi. Ma questo ai club sembra importare poco: l’interesse per Nicolò Zaniolo è vivo come non mai. Continua ad essere uno dei giocatori più ambiti della massima serie e diverse squadre sarebbero sulle sue tracce.

Inclusa la Vecchia Signora, in cerca di un uomo che possa sostituire Paulo Dybala e che sappia essere più versatile di quanto non sia l’attaccante argentino. La Juventus nutrirebbe nei suoi confronti un interesse notevole, ma non è la sola società in lizza per accaparrarselo. C’è anche un altro club di serie A che lo vorrebbe con sé e che, a quanto pare, avrebbe fatto la prima mossa. Parliamo del Milan che, come ci rivela Salvatore Cantone, ha già mosso la sua prima pedina.

Calciomercato Juventus, sondaggio del Milan per Zaniolo

“Il Milan – fa sapere il giornalista di Pianeta Milan – avrebbe effettuato un sondaggio per Zaniolo: la cifra richiesta della Roma è però molto alta. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane. Tanti i club interessati al giocatore”. La Roma non si accontenterà di due spiccioli. E al talento di Zaniolo ha dato un valore ben preciso.

Avrebbe chiesto ala Diavolo la bellezza di 45 milioni di euro, cifra che però i rossoneri potrebbero non essere disposti a pagare in questo delicato momento storico.