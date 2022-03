Calciomercato Juventus, il tecnico boccia Dybala: “Sopravvalutato” | Il suo nuovo club

Calciomercato Juventus, dalla Spagna non vanno troppo leggeri sulla Joya, possibile nuovo acquisto. Ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, il destino di Paulo Dybala sembra sempre più indirizzato verso la Spagna. Il campionato della Liga, laddove si è parlato di lui per lungo tempo, già dal famosa vittoria contro il Barcellona dove la Joya, ai tempi, veniva consacrato come il possibile erede di Lionel Messi.

Ma adesso la situazione sembra totalmente differente, almeno, stando al ‘Elnacional’, Xavi attuale allenatore del Barcellona, non vedrebbe Dybala come priorità, anzi, lo riterrebbe, come sottolinea il virgolettato del portale spagnolo, “sopravvalutato”.

Calciomercato Juventus, Dybala bocciato da Xavi | Atletico in pole

Una bocciatura netta che allontana quasi definitivamente la Joya dalla possibilità di vestire la maglia del Barcellona nella prossima stagione. Stando infatti agli ultimi rumor, la squara in pole – sempre dalla Spagna – continua ad essere l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Simeone, a differenza di Xavi, sembra stimare molto il connazionale. A tal punto, che gli darebbe le “chiavi” dell’attacco per la prossima stagione. Dybala, infatti, avrebbe pretesto un club simile alla Juventus e con le stesse ambizioni del club bianconero. In questo momento l’Atletico ha bisogno di rilanciarsi – nuovamente – in campionato e con l’acquisto della Joya si tenterebbe di ridimensionare, come già successe l’anno scorso, la Liga. Dybala è quindi un nome decisamente caldo in ottica Atletico e avremmo sicuramente novità importanti nelle prossime settimane. Allontanate, almeno per il momento, le ipotesi Barcellona e Inter. Ma nel calcio sappiamo che nulla è – realmente – scontato fino alla firma.