Calciomercato Juventus, i piani per l’attacco | Resta ad una condizione

Il calciomercato della Juventus sarà molto impegnativo per la dirigenza bianconera, ancor più dopo l’ultima decisione presa.

Paulo Dybala non rinnoverà con i bianconeri, che non presenteranno alcuna offerta per il rinnovo del calciatore argentino. Che dunque sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero, con Inter e Atletico Madrid pronte a convincerlo. L’addio del numero dieci apre la caccia all’erede per il club, e i tifosi si aspettano senz’altro un grande nome.

Vlahovic sarà il riferimento per l’attacco del futuro e si cercherà un giocatore che abbia delle caratteristiche che ben si abbinano a quelle del bomber ex Fiorentina. Sono tanti i nomi che stanno già circolando in queste ore – Zaniolo e Raspadori su tutti – ma ci sarà tempo per piazzare il colpo giusto per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Chiamato con i suoi ragazzi ora a chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Calciomercato Juventus, ora c’è da decidere il futuro di Morata: serve lo sconto

Lasciando di fatto libero Dybala di partire a parametro zero la Juventus ha senz’altro fatto una scelta importante. Che non ha convinto tutti i tifosi. Adesso come detto andrà cercato un suo sostituto, ma andrà anche capito il futuro di un altro attaccante bianconero, ovvero Alvaro Morata. Perchè nel caso in cui la società deciderà di non fare alcuna offerta all’Atletico Madrid, che detiene il suo cartellino, a quel punto andrebbe cercata un’altra pedina per un attacco che sarebbe rinnovato quasi del tutto. Una cosa sembra chiara, ovvero che la Juventus difficilmente riscatterà il giocatore per la cifra fissata di 35 milioni di euro. Non è da escludere però che l’attaccante possa rimanere se il club riuscirà a trovare un accordo con i colchoneros ad una cifra più bassa.