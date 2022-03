Calciomercato Juventus, colpo di scena Zaniolo: spunta l’ultimatum

Calciomercato Juventus, ultimatum Zaniolo: il fuoriclasse ha le idee chiarissime sul futuro. Ecco la sua decisione.

Nel novero dei papabili acquisti della prossima stagione, in casa Juventus il nome di Nicolò Zaniolo campeggia a caratteri cubitali. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che il profilo del polivalente esterno della Roma figura da tempo nei radar bianconeri.

Espressamente richiesto da Allegri, il tuttocampista di José Mourinho potrebbe rivelarsi un’arma molto tagliente per il tecnico livornese, anche perché nelle idee del management della “Vecchia Signora” andrebbe a sostituire quel Federico Bernardeschi che da anni, ormai, sembra essere la copia sbiadita di sé, sebbene nella stagione in corso abbiamo mostrato tiepidi segnali di miglioramento. Ma la “Signora” che vuole rifarsi il look non può prescindere dall’acquisto di crack potenzialmente fuori quota: un affare che andrebbe a configurarsi, almeno nelle idee iniziali della Roma, sulla falsariga di quello che a gennaio ha portato Dusan Vlahovic a vestire la maglia della Juventus.

Calciomercato Juventus, ultimatum Zaniolo: Roma “avvisata”

Come riferito a gazzetta.it, fino ad ora il club giallorosso ha eretto un vero e proprio muro: secondo Pinto, infatti, serviranno almeno 60 milioni di euro per provare anche solo ad intavolare una trattativa. La Juve, però, ha un asso nella manica, almeno potenzialmente: si tratta della volontà del calciatore, che avrebbe rifiutato tutte le altre destinazioni. In caso di addio alla Roma – ipotesi comunque non scontata, e che potrebbe vivere un punto di non ritorno quando si cercherà di trovare un punto d’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 – Zaniolo vuole solo la Juve. Così come Locatelli e Vlahovic: l’esito sarà lo stesso? Ai posteri l’ardua sentenza…