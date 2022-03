Calciomercato Juventus, rinforzo in difesa | Può partire l’effetto domino

I tifosi della Juventus continuano a rimanere molto interessati alle dinamiche di calciomercato del loro club in vista dell’estate.

L’intenzione della società è quella di dare vita ad un vero e proprio rinnovamento della rosa, che dovrà portare ad un abbassamento dell’età media dell’organico di Allegri. Zakaria e Vlahovic sono solamente le prime due mosse effettuate dalla dirigenza, che a gennaio ha portato a Torino rinforzi di qualità e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Tanto più che ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per il futuro, quelli che riguardano il futuro dei quattro giocatori che sono in scadenza di contratto e per i quali – al contrario di Dybala – non è stata presa ancora nessuna decisione. Non si cercheranno rinforzi però solo in attacco ma anche in difesa. Dove sono comunque in ribasso le possibilità che Alessio Romagnoli – in scadenza di contratto con il Milan e dunque potenziale colpo a zero – possa vestire la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, Acerbi pista percorribile per la difesa

Un vero effetto domino potrebbe essere scaturito proprio dall’eventuale firma del difensore oggi al Milan con la Lazio. I biancocelesti del resto sembrano essere in pole position per il centrale. Ma proprio l’approdo di Romagnoli alla Lazio potrebbe dare il via libera per la cessione di Francesco Acerbi. Giocatore ormai di grande esperienza, visti i suoi 34 anni, che potrebbe essere un gradito rinforzo per i top club, come spiega Il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo inserisce anche la Juventus, oltre a Milan e Inter, tra le squadre che potrebbero fare un pensierino sull’ex Sassuolo. Che pare pure intenzionato a cambiare casacca alla fine di questa stagione.