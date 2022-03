Calciomercato Juventus, l’affare che fa sognare: rivelazione in tv

I tifosi bianconeri aspettano non solo la prossima partita con l’Inter, ma anche delle novità sulle strategie di calciomercato in casa Juve.

Lo scossone è arrivato negli scorsi giorni, quando la dirigenza ha annunciato l’intenzione di non voler rinnovare l’accordo con Paulo Dybala. L’argentino dunque non rimarrà in bianconero, sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero al termine di questa stagione. Ci sono poi altri quattro giocatori che sono in scadenza (Perin, De Sciglio, Bernardeschi e Cuadrado) e dei quali bisognerà definire il futuro.

Una cosa è certa, la Juve ha intenzione di rinnovare e ringiovanire l’organico. Per questo motivo sicuramente nelle prossime settimane saranno imbastite delle trattative in vista della prossima stagione. Allegri aspetta rinforzi praticamente in tutti i reparti. Non solo in attacco, ma anche a centrocampo e in difesa ci sarà bisogno di nuove pedine.

Calciomercato Juventus, Milone: “Proverei a prendere Pogba. A sinistra novità in arrivo”

Calciomercato.it riporta le parole del giornalista di Tuttosport Antonio Milone ai microfoni della CMIT TV, che non sembra aver dubbi sul tentativo da fare a tutti i costi per rinforzare la Juventus: “Con i soldi risparmiati dall’ingaggio di Dybala io cercherei di arrivare a Pogba”. Che sarebbe senz’altro un grandissimo colpo, visto anche l’affetto che i tifosi nutrono nei confronti del francese. Lo stesso Milone crede in rinforzi in arrivo sia in difesa che in mediana: “Si farà qualcosa di importante a sinistra ed Emerson Palmieri può essere un nome caldo. Rudiger può essere un’occasione ma chiede un ingaggio di 10 milioni di euro e la Juve a queste condizioni non si siede a trattare. A centrocampo McKennie è una chiave di lettura per arrivare a Zaniolo“. Proprio quest’ultimo sembra essere uno degli obiettivi principali e si ipotizza che i bianconeri possano usare McKennie come pedina di scambio.