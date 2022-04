Calciomercato Juventus, lo ha chiesto Allegri: il sogno diventa realtà

Calciomercato Juventus, il fattore Allegri che fa la differenza: la richiesta del tecnico livornese stravolge le gerarchie.

L’attenzione massima rivolta alla sfida di domenica sera dell’Allianz Stadium, che potrebbe ridisegnare forse in maniera decisiva gli equilibri di uno dei campionati più pazzi dell’ultimo decennio, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro, e ai possibili colpi in entrata da mettere a segno per soddisfare le richieste di Max Allegri.

Duplice binario che catalizza l’attenzione mediatica in casa bianconera. Perché se da un lato c’è la concreta possibilità di superare – almeno momentaneamente – gli acerrimi rivali, dall’altra la mancanza di qualità e fisicità a centrocampo impone ragionamenti sul lungo periodo, con la prossima sessione estiva di calciomercato a fungere da panacea di tanti mali. In teoria, sono due i profili su cui sta ragionando la “Vecchia Signora”: un regista puro, alla Jorginho, capace di caracollare palloni e verticalizzare il gioco, ed una mezzala fisica, di sfondamento, in grado di fare la differenza.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Pogba: il piano per riportare a Torino il “Polpo”

Oltre ai nomi già noti – Milinkovic Savic, Renato Sanches e Gravenberch – il “fantasma” di Pogba continua ad aleggiare dalle parti di Torino. Il francese ha esternato a più riprese la volontà di cambiare aria, stanco di anni senza trofei e privi di soddisfazioni personali: la prigione dorata dello United lo “opprime”, e i tentacoli del Polpo sono alla ricerca di una nuova meta cui attraccare. La Juve monitora la situazione, avendo chiesto all’agente di mantenere vivi i contatti e di aggiornarsi in caso di offerte concrete. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sicuramente la “Vecchia Signora” non proporrà al figliol prodigo lo stesso ingaggio che il transalpino percepisce attualmente all’ombra dell’Old Trafford; si potrebbe ragionare, però, su un’offerta in cui alla parte fissa sia associata una cospicua percentuale di parte variabile legata a rendimento, prestazioni e risultati.

In tutto questo, Allegri dovrebbe svolgere un ruolo tutt’altro che banale: sarebbe stato proprio il tecnico livornese a spingere la dirigenza a valutare un clamoroso Pogback, convinto di poter ridisegnare la sua squadra attorno alle lunghe leve della mezzala transalpina.