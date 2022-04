Calciomercato Juventus, nuova sinergia con Raiola | Dietrofront immediato

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alla ricerca di un terzino sinistro che possa prendere il posto di Alex Sandro nella prossima stagione.

Cercasi nuovo padrone della fascia sinistra. Una zona del campo che la Juventus è chiamata a sistemare al più presto per poter tornare ad essere competitiva. Alex Sandro quasi certamente verrà ceduto in estate. Negli ultimi tempi il rendimento del difensore brasiliano è calato in maniera vertiginosa e non riesce più ad offrire le dovute garanzie. L’esterno per il quale qualche anno fa il Chelsea avrebbe fatto follie qualche anno fa è solo un lontano parente di quello ammirato – ahinoi – nelle ultime due stagioni.

Non è pensabile neppure affrontare un altro campionato con Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini: due validi gregari, per carità, ma ai bianconeri in questo momento serve un laterale di livello. Federico Cherubini, direttore sportivo della Signora, sta valutando alcuni parametri zero. Eppure sul suo taccuino spiccano nomi di tanti giovani interessanti, non eccessivamente costosi, che a Torino potrebbero fare il definitivo salto di qualità. Tra questi ci sarebbe anche il classe ’99 Owen Wijndal, terzino sinistro in forza all’Az Alkmaar e già con diverse presenze con la maglia della nazionale olandese.

Calciomercato Juventus, arrivano smentite su Wijndal

Wijndal fa parte della scuderia di Mino Raiola, il superprocuratore di origine italiana con cui la Juventus sembra avere un ottimo rapporto. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile offerta di dieci milioni di euro per il giovane calciatore ma arriva una prima smentita. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Rudy Galetti, la Juventus finora non avrebbe chiesto informazioni su Wijndal. Al contrario, sulle tracce dell’esterno ci sarebbe l’Ajax, sempre molto attento agli elementi che si mettono in mostra in Eredivisie.