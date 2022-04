Juventus, De Ligt silurato: quel fulmine a ciel sereno che ha deciso tutto

La Juventus nei prossimi mesi sarà molto attiva in chiave mercato visto che è intenzionata a cambiare diverse pedine della sua rosa.

I bianconeri hanno iniziato un percorso di rinnovamento iniziato con l’arrivo di Zakaria e Vlahovic a gennaio. Pedine destinate ad aprire un ciclo sotto la guida di Massimiliano Allegri. Che però nel corso dei prossimi mesi attende senz’altro dei rinforzi in tutti i reparti. Non ci sarà solo da colmare il vuoto lasciato da Paulo Dybala, destinato a lasciare Torino per la scadenza del suo contratto.

Una delle missioni importanti della dirigenza sarà però anche quella di riuscire ad evitare la partenza dei pezzi pregiati della squadra. Tra cui il difensore olandese de Ligt. Sempre più determinante con le sue prestazioni, sempre più leader del pacchetto arretrato. Il Barcellona continua a monitorarlo, pronta all’assalto, anche se dalla Spagna adesso arrivano dei rumors che potrebbero cambiare tutto.

Calciomercato Juventus, il Barcellona può mollare De Ligt e puntare su Koundè

Come riporta infatti “Sport” il club blaugrana per la difesa ha messo un altro nome in cima alla sua lista delle preferenze ed è Koundè del Siviglia. L’allenatore del Barcellona Xavi infatti stima tantissimo il centrale del Siviglia e vorrebbe averlo in squadra nel prossimo campionato. Avrà modo di visionarlo ancor più da vicino in questo weekend quando il suo team affronterà proprio gli andalusi. L’ostacolo più importante per il suo acquisto è però il prezzo, le richieste del Siviglia per lui sono alte. Certo è che se il Barcellona cercherà di chiudere per Koundè potrebbe essere un grande indizio riguardo la permanenza di De Ligt a Torino.