Calciomercato Juventus, incontro terminato: firma sempre più vicina, futuro deciso

Calciomercato Juventus, il difensore accostato in passato anche ai bianconeri è ormai pronto a firmare il rinnovo del contratto.

Sembrava ormai fatta, ma ci sbagliavamo. La Juventus è stata a tanto così dallo strappargli la firma decisiva, ma Ronald Araujo sembra aver preso alla fine una direzione completamente diversa.

Non si tratta più solo di indiscrezioni: c’è, adesso, anche una conferma ufficiale. L’agente del difensore ha incontrato qualche ora fa il direttore del Barcellona, Mateu Alemany, con il quale ha avuto un confronto che pare sia stato parecchio proficuo. “È stato un ottimo incontro – avrebbe detto a margine dell’appuntamento, come riferisce Calciomercato News – c’è un ottimo feeling da entrambe le parti di proseguire nei colloqui”. Le mire del club blaugrana sono dunque evidenti: la volontà, coerentemente con il lavoro che l’allenatore Xavi sta facendo su di lui, è quella di tenersi stretto il difensore uruguaiano. E di arrivare, quanto prima, al rinnovo del contratto.

A confermare che le cose stanno così è anche il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che qualche istante fa ha postato un tweet per far sapere che l’incontro tra le parti è andato molto bene e che la volontà della società spagnola è quella di prolungare il contratto di Araújo fino a giugno 2026. Non sembrerebbe esserci più alcuna chance, dunque, per i bianconeri, che dovranno necessariamente rivolgere il proprio sguardo altrove. Il reparto difensivo ha bisogno di un nuovo innesto ed è tempo che il club individui una figura che, come l’uruguaiano, possa essere in grado di offrire le garanzie di cui la Juve ha bisogno.

Ronald Araújo will sign his new contract with Barcelona very soon as today talks were more than positive. In the final meeting only lenght of the contract will be discussed – it’s likely gonna be until June 2026. 🔴🔵🇺🇾 #FCB

No doubt, Araújo’s gonna stay as he always wanted. pic.twitter.com/YWrr7uLiaO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022