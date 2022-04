Adani e l’ossessione Juventus: tutto iniziò con questa finta di Zidane. Ma cosa c’è dietro le parole dell’opinionista Rai e della Bobo Tv

Che Adani sia “ossessionato” – o quasi – dalla Juventus, è realmente un dato di fatto. L’ex difensore dell’Inter e della Fiorentina, tra le altre, non perde mai l’occasione di inserirsi in un discorso dove mette a nudo, secondo il suo parere ovviamente, quelle che sono le criticità di una squadra che, per il secondo anno consecutivo dopo un’incetta di vittoria da manicomio, non vincerà lo scudetto.

Partiamo da un punto: i rapporti con Massimiliano Allegri non sono mai stati ottimi, c’è da dirlo, soprattutto dopo quel litigio in tv che tutti ricorderanno. Parole che non hanno fatto altro che aumentare il sentimento negativo di Adani nei confronti del tecnico bianconero, reo di non dare un gioco alla propria squadra e di speculare soprattutto sul risultato. Ma forse c’è dell’altro anche, qualcosa che va oltre. Ed è una finta che Zidane fece ad Adani e che mandò completamente al bar il difensore ora opinionista.

Adani e quella finta di Zidane

Vabbè, è anche giusto mettere le cose in chiaro: fermare quel Zidane era praticamente impossibile per tutti. Non solo per Adani, che non ci capì veramente nulla, ma anche per tutti i difensori che si presentavano sulla via del francese. Indimenticabile anche quella del Granillo contro la Reggina e subito dopo il sinistro esploso sotto la traversa con Taibi battuto. Insomma, Zizou, di dimostrazioni di questo genere ne ha date parecchie nella sua carriera di calciatore. E chissà…forse è realmente partito tutto da questa.