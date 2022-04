Calciomercato Juventus, arriva con la clausola: contatti già avviati

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma ed Inter in scacco: bisognerà pagare la clausola rescissoria. Manovra improvvisa.

Sebbene De Ligt stia offrendo garanzie importanti, con Bonucci e Chiellini spesso fermi ai box per acciacchi vari, e con un Rugani che al netto di prestazioni confortanti, ad altissimi livelli ha dimostrato di incappare in qualche errore grossolano di troppo, uno degli obiettivi principali della Juventus per la prossima estate sarà quello di rinforzare il proprio pacchetto arretrato.

I contatti con Rudiger procedono spediti: il difensore, in scadenza di contratto con il Chelsea nel 2022, è stuzzicato dalla proposta bianconera, alla quale non ha ancora risposto sì. Il Barcellona ha sondato la situazione, ma per adesso non ha ancora affondato il colpo, anche perché sembra essere arrivata ad un punto di svolta la telenovela Araujo. Il Bayern Monaco continua a vigilare, mentre è definitivamente saltata l’opzione Real Madrid, che ha dirottato le proprie attenzioni verso altri obiettivi. Tuttavia, quello dell’ex centrale della Roma non sarebbe il solo profilo attenzionato dalla “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Milenkovic: la situazione

Dopo aver sondato Bremer – oggetto del desiderio dell’Inter – la Juve avrebbe riallacciato i contatti anche con Ramadani, agente, tra gli altri, anche di Milenkovic, legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel 2023 e da una clausola rescissoria che si aggira sui 15 milioni di euro. Contatti vivi con l’entourage del serbo, che piace a diversi club in Serie A e che ha diversi estimatori soprattutto in Premier League. A riferirlo è Nicolò Schira con un post apparso sui propri profili social.