Calciomercato Juventus, si sblocca il primo affare: 25 milioni

Calciomercato Juventus, il difensore verrà quasi certamente riscattato a fine stagione: arrivano soldi freschi per il club bianconero.

Per alcuni rappresenta un rimpianto. Altri, invece, continuano a non ritenerlo all’altezza di un club come la Juventus. Certo è che la sua ottima stagione con la maglia dell’Atalanta sta generando pareri divisivi tra i tifosi bianconeri. Lasciato partire (forse) troppo a cuor leggero la scorsa estate, Merih Demiral sta invece trovando la consacrazione definitiva con la squadra di Gian Piero Gasperini, abilissimo a rivalutare giocatori che altrove hanno avuto poco spazio. Altamente probabile, dunque, il riscatto da parte della Dea a fine anno.

Demiral infatti è arrivato in Lombardia solamente in prestito oneroso (5 milioni di euro) ma con la possibilità di essere riscattato dal club nerazzurro ad un cifra che si aggira attorno ai venticinque milioni di euro. Un “tesoretto” che il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini potrebbe dunque reinvestire in altri colpi. Dal momento che – almeno stando alle ultime voci – si profila un calciomercato estivo estremamente scoppiettante.

Calciomercato Juventus, Demiral come Romero

Ciononostante il futuro del difensore turco potrebbe non essere a Bergamo. Sì, perché le sue prestazioni non sono passate inosservate e su di lui ci sarebbero giù diversi club di Premier League pronti a fare un’offerta importante all’Atalanta. Un po’ come è successo con l’argentino Cristian Romero la scorsa estate. Un altro giocatore in orbita Juve e che adesso, dopo un’annata strepitosa in nerazzurro, regge la difesa del Tottenham di Antonio Conte.

Lo sostiene il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch del portale Juventibus. “Demiral verrà riscattato dall’Atalanta e poi rivenduto proprio come successo con Romero – ha svelato l’esperto di calciomercato – Non so se sarà ceduto il prossimo anno, magari accadrà tra due anni, ma la linea della società è questa”.