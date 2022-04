Calciomercato Juventus, incontro con Cherubini: colpo da 30 milioni

La Juventus è pronta per tornare in campo in serie A per cercare di ritrovare i tre punti dopo la sconfitta patita contro l’Inter domenica scorsa.

Nel frattempo continuano ad arrivare voci di calciomercato che riguardano la formazione bianconera. Che nel corso dell’estate è destinata a cambiare diverse pedine. Non solo in attacco, dove si sta cercando l’erede di Paulo Dybala, ma anche in altre zone del campo. E’ il centrocampo uno dei settori che potrebbe subire i maggiori cambiamenti. Probabilmente la Juventus cercherà un playmaker di ruolo, un elemento in grado di dettare i tempi della manovra e di prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà.

Ma non si esclude che possano arrivare anche altri elementi, molto dipenderà dalle eventuali cessioni che potrebbero concretizzarsi. L’impressione è che di fronte ad offerte convincenti difficilmente la Juventus direbbe di no alla partenza di Rabiot e Arthur, che hanno degli ingaggi importanti.

Calciomercato Juventus, Weigl del Benfica tra i possibili obiettivi

E in quel caso dunque servirebbero nuovi elementi. Alcuni obiettivi sembrano essere già sfumati, come ad esempio Gravenberch dell’Ajax che salvo clamorosi colpi di scena si accaserà al Bayern Monaco. Ai microfoni di Tmw il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche di un interessamento della Juventus nei confronti di Weigl, mediano oggi al Benfica ed ex Borussia Dortmund. Ha 26 anni e un ottimo curriculum, secondo quanto riportato dal giornalista il suo agente avrebbe anche già parlato con Cherubini. Il freno ad ogni possibile trattativa sembra però essere nel prezzo, visto che la richiesta per lasciarlo partire supera i 30 milioni di euro.