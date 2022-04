Calciomercato Juventus, fuoriclasse “millenial” per il Dybala 2.0 | 35 milioni e contesa da brividi

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al futuro e sognano colpi assicurati ma con grande margine di crescita: ecco chi.

Calciomercato Juventus, i bianconeri dopo Dybala e con Kean in forse per la prossima stagione, sognano un nuovo attacco che possa garantire risultati sia in campionato ma soprattutto in Europa. Da ‘Calciomercato.com’ si parla di un giovane talento nel mirini della dirigenza.

Antony giovane talento dell’Ajax è finito nel mirino della dirigenza bianconera. Il brasiliano ha tutte le caratteristiche per fare la differenza da subito ma anche in futuro, visto che il giocatore ha già dato dimostrazione di avere il phisique du role di un fuoriclasse.

Calciomercato Juventus, Antony come alternativa a Dybala | 35 milioni sul piatto

L’Ajax per il proprio pupillo chiede almeno 35 milioni di euro e non intende scendere da questa domanda. Alla Juventus serve un nuovo attaccante tecnico con il fiuto del gol che possa essere un buon partner offensivo per il centro del progetto, cioè, Dusan Vlahovic.

Antony ha tutte le caratteristiche del caso ma bisogna tenere conto anche della concorrenza estera che sembra più ardita che mai, specialmente squadre economicamente avvantaggiate come il Psg. L’ingaggio è però accessibile alle casse dei bianconeri e, insomma, in caso di cessione di un altro attaccante (Kean probabilmente) la Vecchia Signora potrebbe tentare l’assalto al giovane dell’Ajax, consapevole di andare su un profilo decisamente ideale anche per le idee tattiche di mister Allegri.