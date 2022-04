Calciomercato Juventus, 14 milioni per il nuovo Marchisio: c’è già un primo accordo

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta per il giovane centrocampista seguito anche da Milan e Liverpool.

Non ci sono solo grandi nomi nel mirino della Juventus, impegnata in queste settimane a ridisegnare il proprio centrocampo. Oltre a Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic, i due oggetti del desiderio della Vecchia Signora, c’è dell’altro. Talenti in erba, ad esempio. Giocatori pronti ad esplodere e che hanno già accumulato una discreta esperienza internazionale. Ma che, allo stesso tempo, non hanno prezzi spropositati. Operazioni simili a quella che nel 2012 portò a Torino un imberbe Pogba, “scaricato” dal Manchester United.

Un profilo che la Juventus sembra seguire con una certa attenzione è Luka Sucic, classe 2002 uscito dal vivaio del Salisburgo, società che negli ultimi tempi ha lanciato fior di talenti. “Pedinato” da tempo anche da Milan e Liverpool, vanta già alcune presenze con la nazionale croata. Sucic è in grado di ricoprire praticamente ogni ruolo del centrocampo. E visto che si parla di Juve, potrebbe essere paragonato a Claudio Marchisio, la cui incredibile duttilità è stata per diverse stagioni uno dei valori aggiunti della squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, forte interesse bianconero per Sucic del Salisburgo

Tecnico, fisico, “portatore sano” di dinamismo. Non manca nulla a Sucic, tranne forse quell’esperienza che si può acquisire solamente giocando ad alti livelli. E un campionato estremamente tattico come la Serie A riuscirebbe sicuramente a sgrezzare questo potenziale diamante. Secondo calcioline.com, il centrocampista croato avrebbe già dato l’ok al trasferimento a Torino nella prossima estate e la Juventus potrebbe aggiudicarselo per circa 14 milioni di euro. Il suo contratto con il Salisburgo scade nel 2025 ma ci sarebbe già un accordo tra il club austriaco e l’entourage del calciatore per trasferirsi prima della scadenza naturale, evitando così di liberarsi a zero.