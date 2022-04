Ultim’ora Juventus, emergenza infinita: nuovo infortunio. Trauma alla caviglia. Le sue condizioni sono da valutare in vista del Bologna

Emergenza senza fine in casa Juventus. Un nuovo infortunio mette a rischio la sua presenza in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna che potrebbe mettere in difficoltà Massimiliano Allegri nelle proprie scelte in mezzo al campo. A comunicare il problema è stata la stessa società bianconera attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito.

“Durante l’allenamento di ieri Arthur ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra. Gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina al J|Medical hanno escluso un significato interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno”.

Un problema per Allegri visto che il centrocampista brasiliano ha giocato tutte le gare di campionato in questo anno a partire dal 9 gennaio scorso. Adesso il tecnico livornese potrebbe avere dei seri problemi in mezzo. Visto che manza senza dubbio quella qualità che il brasiliano riesce a dare.