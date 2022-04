L’ennesima “allegrata” che ribalta tutto: mossa a sorpresa | Probabili formazioni Juve-Bologna

L’ennesima “allegrata”, il tecnico livornese potrebbe operare dei numerosi cambiamenti rispetto all’undici sceso in campo a Cagliari.

Poco meno di ventiquattr’ore a Juventus-Bologna. Una gara che i bianconeri non possono e non devono fallire per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché bisogna consolidare il quarto posto. E mantenere i cinque punti di vantaggio su una Roma ringalluzzita dalla Conference League che sta marciando anche in campionato. Poi perché la Juve è chiamata a mettere ulteriore pressione alle tre che stanno davanti, sebbene la vittoria dell’Inter sullo Spezia riduca ulteriormente le già residue possibilità di scudetto della squadra di Allegri.

Nel sabato pre-pasquale l’allenatore livornese tenterà di prendersi altri tre punti contro la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic, che purtroppo non potrà essere in panchina per gli ormai noti problemi di salute. L’obiettivo è assicurarsi una Pasqua senza troppo pensieri e dare continuità al sofferto successo di Cagliari. Anche perché nella prossima settimana Vlahovic e compagni sono attesi dall’impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro la Fiorentina. C’è la semifinale di ritorno coi viola di Vincenzo Italiano, un’altra sfida a cui il tecnico bianconero tiene tantissimo per poter concludere la stagione con almeno un trofeo.

L’ennesima “allegrata”, ipotesi Danilo in mediana

Con qualche problema a centrocampo, visto l’infortunio del brasiliano Arthur, non è da escludere che Allegri decida di mandare in campo un undici abbastanza inedito. Come riferisce il giornalista Romeo Agresti sul suo profilo Twitter, l’allenatore toscano sarebbe orientato a schierare Danilo in mediana di fianco a Rabiot, preferendolo dunque a Zakaria. In modo tale da poter dirottare De Sciglio a destra e Pellegrini a sinistra, quest’ultimo al posto di Alex Sandro. Tutto confermato invece per quanto riguarda l’attacco: Vlahovic verrà supportato da Cuadrado, Dybala e Morata.