Calciomercato Juventus, sogno Modric: Ancelotti vuota il sacco

Calciomercato Juventus, l’allenatore dei Blancos ha parlato del futuro del centrocampista croato, in scadenza di contratto.

Non sono stati in pochi a paragonare ad un’opera d’arte il suo fenomenale assist al brasiliano Rodrygo. Un gesto tecnico da vedere e rivedere, di rara bellezza ed efficacia, visto che ha consentito al Real Madrid di Carlo Ancelotti di trascinare ai supplementari la gara con il Chelsea per poi spuntarla nell’extra-time grazie al solito Benzema.

Ma nel passaggio del turno in Champions League dei Blancos c’è soprattutto lo zampino di Luka Modric, il centrocampista croato che si conferma ancora una volta un campione senza tempo. Classe ’85, pallone d’oro nel 2018, a settembre compirà 37 anni ma di appendere le scarpette al chiodo non vuole proprio saperne. D’altronde, dopo le recenti prestazioni, a nessuno verrebbe in mente di lasciare il calcio giocato. Tuttavia il contratto di Modric scadrà la prossima estate e negli ultimi giorni si era parlato di un possibile interessamento della Juventus, che ha bisogno di qualità in mezzo al campo. La Vecchia Signora, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronta a formulare un’offerta agli agenti del calciatore, con l’idea di affidargli la prestigiosa casacca numero dieci.

Calciomercato Juventus, Ancelotti: “Modric firmerà il rinnovo con il Real Madrid”

Quella che Dybala sta per riporre definitivamente nell’armadietto e che è appartenuta ad una leggenda come Alessandro Del Piero. L’ex capitano bianconero che, nelle vesti di commentatore, è corso ad abbracciarlo a bordo campo al termine di Real Madrid-Chelsea.

Un’immagine, quella con “Pinturicchio”, sicuramente suggestiva e che qualcuno ha interpretato come una sorta di passaggio di consegne. La sensazione, però, è che vedere Modric con la maglia della Juventus resti solamente un sogno. Presentando il match di domani sera con il Siviglia, Carlo Ancelotti ha rassicurato i tifosi del Real Madrid, paragonando addirittura il croato a Palo Maldini: “Chiuderà la carriera al Real, non so quando ma sarà così – ha spiegato il tecnico emiliano – Non ha problemi a firmare il rinnovo, né il club a prolungare il suo contratto, è una leggenda del calcio e se devo paragonarlo a qualcuno penso a Maldini che ha vinto la sua ultima Champions a 40 anni”.