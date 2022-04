Bufera Superlega, ultim’ora ufficiale UEFA: Juventus “avvisata”

La Juventus si prepara al prossimo impegno di campionato, la trasferta sul campo del Sassuolo di Dionisi: si gioca lunedì sera.

La formazione di Allegri si concentra sul campo, mentre i tifosi sognano di alzare almeno un trofeo alla fine di questa stagione (la Coppa Italia) e la dirigenza sta già lavorando in chiave mercato per assicurare al tecnico i nuovi rinforzi richiesti. Conquistare un piazzamento nella prossima Champions League è anche un obiettivo molto importante, visti gli introiti economici e la vetrina internazionale che garantisce.

Si sta però tornando a parlare anche di Superlega, progetto che ha fatto discutere molto la scorsa estate e che ha visto coinvolti 12 club promotori. Nove dei quali hanno fatto però marcia indietro. Tra i promotori anche la Juve, che però è rimasta fedele all’idea originaria. Cosa è successo nelle ultime ore? Dalla Spagna arrivano notizie importanti.

Juventus, via libera del tribunale all’Uefa riguardo il procedimento disciplinare

Come detto si sta parlando della Juventus in ambito europeo anche per quanto accaduto nella giornata odierna. Come si legge infatti su Repubblica, il tribunale di Madrid ha dato il via libera all’Uefa per quanto riguarda il procedimento disciplinare avviato nei confronti di bianconeri, del Real Madrid e del Barcellona. Finora le misure preventive che erano state decise avevano impedito a Fifa e Uefa di poter prendere delle decisioni riguardo le esclusioni dei giocatori e dei club che hanno partecipato alla creazione della Superlega. Quest’ultima è pronta a presentare ricorso avverso il via libera del tribunale di Madrid. La prossima udienza del processo è in calendario per il 14 giugno.