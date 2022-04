Calciomercato Juventus, Antonio Conte sarebbe pronto a infliggere un importante scacco al club bianconero. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Dopo aver rappresentato il catalizzatore della famosa quanto importante e forse irripetibile parentesi vittoriosa della Vecchia Signora in Italia, il mister leccese ha oscillato tra il nostro Paese e l’Inghilterra in questi ultimi anni, divenendo insieme ad Allegri uno dei personaggi più importanti del recente passato della Juve.

Ovunque sia andato, seppur con limiti e difetti intrinseci alla sua grande sete di vittoria, Conte ha dimostrato grandi capacità motivazionali e tecnico-tattiche, garantendo risultati importanti alle società da lui rappresentate.

Non è un caso che proprio sulla panchina dell’Inter sia riuscito a interrompere un ciclo di dominio in Italia da lui stesso avviato, dando inizio ad una nuova parentesi anche in quel di Milano dopo anni non proprio facili per i nerazzurri.

Calciomercato Juventus, doppio affondo e scippo ad Allegri: fa tutto Conte

La divergenza di vedute ed esigenze rispetto alla società di Zhang lo hanno portato nuovamente in quel Londra, sede di importanti emozioni calcistiche per chi, come lui, nel 2016, stava riuscendo in un piccolo miracolo sportivo anche con la nostra Nazionale.

Restando però al presente e al mondo di nostro interesse, riportiamo di seguito un importante aggiornamento relativo all’ingerenza che l’ex numero 8 potrebbe avere nei piani della Juventus. Dopo aver prelevato, complice la bravura di un’altra vecchia conoscenza come Fabio Paratici, Bentancur e Kulususevski lo scorso gennaio, il mister degli Spurs avrebbe individuato altri due importanti rinforzi per il futuro.

Uno porta il nome dell’ormai universalmente amato e applaudito Christian Eriksen, che potrebbe ritornare proprio alla squadra con la quale ha manifestato con maggiore costanza le proprie qualità. L’altro, invece, è Youri Tielemans, seguito in questi mesi anche dalla Juventus e divenuto nuovamente un corteggiato centrocampista del nostro panorama continentale, dopo essere stato annoverato qualche anno fa tra i talenti più cristallini d’Europa.

L’exploit è stato meno celere e importante del previsto ma in Premier, con la maglia del Leicester, il belga ha evidenziato di essere un giocatore più che valido e dai non proprio lievi margini di miglioramento.