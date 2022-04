Calciomercato Juventus, “reunion” con l’amico: pacchetto completo ed Allegri tramortito

Calciomercato Juventus, il centravanti potrebbe convincere l’obiettivo bianconero a sposare il progetto del suo club.

Una neopromossa in Premier League sulle tracce di una delle stelle più luminose del massimo campionato italiano. Detta così sembrerebbe una burla. Ed invece, a quanto pare, è un’operazione tutt’altro che impossibile. Per “colpa” di un solido legame d’amicizia che esiste tra i due giocatori, che non condividono solamente la stessa nazionalità.

Stiamo parlando di Aleksandar Mitrovic e Sergej Milinkovic-Savic, entrambi serbi ed entrambi protagonisti della cavalcata che lo scorso novembre ha condotto la loro selezione ai Mondiali dopo anni di assenza. Mitrovic ha appena riconquistato la Premier League con il suo Fulham: grazie al 3-0 rifilato ieri sera al Preston North End, in cui il centravanti nativo di Smederevo ha firmato una doppietta, i Cottagers sono tornati in massima serie dopo un solo anno di purgatorio. E lo hanno fatto soprattutto grazie ai quaranta gol realizzato nell’arco del campionato dal loro scatenato attaccante. Che una stagione fa ha accettato di restare a Londra e di sposare il progetto del club nonostante la dolorosa retrocessione.

L’obiettivo del Fulham, adesso, è quello di non ripetere gli errori del passato. La società bianconera, una volta terminati i festeggiamenti per il traguardo raggiiunto, inizierà a programmare la prossima stagione. E sogna in grande: non a caso uno dei primi nomi riportati dai giornalisti anglosassoni è quello di Milinkovic-Savic, fortissimo centrocampista della Lazio che figura tra gli oggetti del desiderio della Juventus. I Cottagers, secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Graeme Bailey, potrebbero far leva sull’amicizia che lega il loro giocatore più rappresentativo e il biancoceleste, che dopo sette lunghi anni si appresta a chiudere la sua avventura nella Capitale.

Fulham looking at possible move for Lazio’s Sergej Milinkovic-Savic – they would love to pair him with his good friend Aleksandar Mitrovic.

Mitrovic loves London and has pushed the idea to both his friend and Fulham.

✍️ @90min_Football

https://t.co/QigDWYfXO8

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) April 21, 2022