Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto: erede di Chiellini dalla Capitale

Sognare acquisti di spessore per una Juventus sempre più forte. I tifosi bianconeri attendono con ansia il prossimo calciomercato.

Prima c’è da finire nel migliore dei modi la stagione in corso, con la conquista di un piazzamento Champions e magari di quella Coppa Italia che arricchirebbe la bacheca del club. Poi si cercherà di rinforzare la squadra con giovani che possano far compiere alla squadra un salto di qualità, calciatori che sposino al meglio le idee di mister Allegri.

Anche in difesa ci saranno delle novità. Al momento c’è un punto interrogativo importante, quello legato a Giorgio Chiellini. L’esperto centrale non ha sciolto le sue riserve: potrebbe ritirarsi alla fine della stagione o continuare fino alla scadenza del suo contratto con la Juventus. Ma non è da escludere che possa scegliere di chiudere la carriera nella MLS americana.

Calciomercato Juventus, Acerbi soluzione low cost per la difesa

Per rinforzare il pacchetto arretrato, probabilmente al di là di ogni decisione presa da Chiellini, si dovrà cercare un nuovo elemento. Si è parlato molto di Rudiger e Romagnoli, obiettivi a parametro zero. Ma entrambi dovrebbero vestire una casacca non bianconera nella prossima stagione. Si dovrà capire il futuro di Gatti, giovane centrale preso dal Frosinone che sta maturando con i gialloblù. Come ha rivelato però il giornalista Momblano a “Juventibus” però l’allenatore Massimiliano Allegri preferirebbe l’arrivo di un centrale esperto e con esperienza a livello europeo. Per questo motivo una pedina gradita sarebbe Francesco Acerbi, che alla fine di questa stagione dovrebbe lasciare la Lazio. Un colpo low cost per puntellare un reparto che – come detto – ha comunque bisogno anche numericamente di almeno un innesto.