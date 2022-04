Per il prossimo calciomercato estivo della Juventus i tifosi bianconeri si attendono delle novità importanti in tutti i settori del campo.

Bisogna cercare di finire questa stagione nel migliore dei modi, con la conquista del piazzamento Champions League (molto probabile dopo la vittoria sul Sassuolo) e magari anche con la conquista della Coppa Italia. A bocce ferme poi si prenderanno altre decisioni importanti riguardo la strategia da seguire in vista della prossima stagione. Ci saranno diversi acquisti ma anche diverse cessioni, oltre alle partenze per fine contratto.

Insomma tanto lavoro da fare per una dirigenza che ad ogni modo avrà già iniziato a pianificare le mosse per il futuro. I supporters, dopo i colpi Vlahovic-Zakaria di gennaio, si aspettano l’arrivo di altri grandi nomi a Torino. Così come mister Allegri, ovviamente. Dalla difesa all’attacco, servirà almeno un innesto per reparto.

Calciomercato Juventus, per la fascia sinistra c’è anche Doku

In difesa si guarda all’erede di Alex Sandro, che in estate dovrebbe lasciare Torino visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024. Emerson Palmieri e Renan Lodi sembrano essere i due nomi caldi per prenderne il posto, ma non si escludono colpi a sorpresa.

Come ho detto a Top Calcio 24, per la #Juve, (ri)spunta il nome di Jeremy #Doku. Il club bianconero, che già aveva chiesto informazioni sull’esterno sinistro del #Rennes in occasione del prestito di Rugani, è un’idea in quella zona di campo. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) April 26, 2022

Il giornalista Mirko Di Natale ha infatti sottolineato a Top Calcio 24 come per la Juventus sia tornato d’attualità il nome di Jeremy Doku, laterale sinistro del Rennes classe 2002. Il belga, vista anche la giovane età, potrebbe essere un investimento importante da fare. Nelle ultime ore ai bianconeri è stato anche accostato Tsimikas, laterale greco del Liverpool.