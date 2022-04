Calciomercato Juventus, Monchi infligge il colpo di grazia per il fantasista

La dirigenza bianconera è costantemente al lavoro per rinforzare la squadra: il prossimo calciomercato della Juventus sarà bollente.

Ringiovanire e rinforzare la rosa. E nello stesso tempo cercare di abbassare il monte ingaggi. Questo l’obiettivo del club che però ovviamente vuole rimanere al top in Italia e in Europa. E per questo motivo porterà alla corte di Allegri almeno un big per reparto. Considerando che Dybala lascerà Torino a parametro zero e anche Bernardeschi non pare vicino al rinnovo, ci si attendono più innesti di qualità.

Fari puntati dunque soprattutto sull’attacco, dove bisognerà cercare l’erede dell’attaccante argentino, che terminerà la sua esperienza bianconera per fine contratto. Rimane in bilico anche il futuro di Morata e anche la permanenza di Kean a Torino è tutt’altro che scontato. Tanti nomi dunque vengono accostati alla Juventus ormai da diverse settimane come possibili colpi per il futuro.

Calciomercato Juventus, Di Maria è finito nel mirino del Siviglia

Uno di questi è Angel Di Maria, giocatore che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Non è giovane, visti i suoi 34 anni, ma chi non vorrebbe averlo in squadra? E’ destinato a lasciare il Psg per la fine del suo contratto e sono diversi i club – tra cui anche la Juve – che valutano se presentare un’offerta per ingaggiarlo. “El gol digital” però ha rivelato come nel suo futuro possa esserci la Spagna. Il Barcellona è pronto a farsi avanti, ma nelle ultime ore è spuntata anche la pista Siviglia. Il ds andaluso Monchi, ex Roma, sarebbe infatti molto interessato a Di Maria e potrebbe portarlo alla corte di Lopetegui per regalargli una pedina in grado di far compiere alla sua squadra un salto di qualità.