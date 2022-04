Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il vice Chiesa | Indizio shock

“A volte ritornano”, come si suol dire. Anche quest’anno, infatti, contro tutte le previsioni si sta parlando dell’ennesimo accostamento del giocatore alla Juventus, cosa che negli scorsi anni ha sempre fatto molto parlare ma che mai si è concretizzato.

Un indizio clamoroso, ma al quale solo i più attenti avranno fatto caso, che va appunto a confermare l’ennesimo ritorno di fiamma è riportato nella sezione dedicata al calciomercato del noto sito di scommesse “sisal.it”. La presenza della Juventus come possibile destinazione del calciatore è infatti quotata a 7,5 volte la posta, cioè una quota non così alta come le previsioni facevano immaginare.

Calciomercato Juventus, Berardi prende “quota”

Nonostante infatti i media parlino del Milan o dell’Inter come possibile prossima squadra per il campione europeo, Sisal sembra invece inserire anche la Juventus nelle trattative. Negli ultimi anni Berardi è stato associato alla Juventus numerosissime volte: tutti ricorderanno le sospette coincidenze tra gli infortuni del calciatore e le partite Juventus-Sassuolo, che lasciavano intendere che la data di passaggio si stesse avvicinando. Resta quindi da capire se la quota presente sul sito sia stata inserita per dovere di cronaca o perché a conoscenza di indiscrezioni di mercato non ancora diventate virali.