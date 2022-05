Calciomercato, Juventus di sasso: “Resta al 200 %”

Parte una nuova settimana con tante voci di calciomercato che riguardano le mosse future del calciomercato estivo della Juventus di Allegri.

L’allenatore bianconero vuole tornare a puntare lo scudetto e per farlo necessita di rinforzi. La rosa bianconera va ringiovanita e rinnovata, per questo motivo è lecito attendersi nei prossimi mesi diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Cosa succederà in estate è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro la dirigenza si sta già muovendo a fari spenti per arrivare prima della concorrenza sugli obiettivi che si è prefissata.

Certo non si preannuncia un mercato semplice. Gli investimenti saranno importanti, ma ci sono club europei che hanno delle possibilità di spesa maggiori a quelle delle squadre italiane. Non solo in attacco ma anche a centrocampo Allegri aspetta volti nuovi. Tanti nomi sono stati accostati nel corso degli ultimi mesi.

Calciomercato Juventus, Gavi non vuole muoversi da Barcellona

Un giovane obiettivo della società bianconera di fatto è destinato a sfumare, visti gli ultimi rumors che arrivano dalla Spagna. Il regista del Barcellona Gavi infatti non ha alcuna intenzione di muoversi dalla sua attuale squadra, anche se deve ancora rinnovare il contratto con i blaugrana. Come spiega il giornalista Matteo Moretto su Twitter, la sua volontà sarà fondamentale per il suo futuro. Gavi vuole rimanere al 200% ed è pronto a rifiutare importanti offerte che gli sono arrivate dal Chelsea in Premier League e dal Bayern Monaco.

En la renovación de GAVI es fundamental la voluntad del jugador, que quiere quedarse donde está al 200%, pese a importantes ofertas de la Premier League (… Chelsea) y del Bayern de Múnich. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 1, 2022

Si dovranno dunque cercare rinforzi altrove per una linea mediana che pare destinata ad essere rinforzata con l’arrivo di almeno due nuovi elementi.