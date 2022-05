Calciomercato Juventus, fissato il prezzo | Servono 70 milioni di euro

Per il calciomercato della Juventus non c’è mai riposo, ogni giorno tante voci riguardano i movimenti futuri del club bianconero.

In estate potrebbero esserci tanti cambiamenti nella rosa di Allegri. Intenzionato ad accogliere a Torino elementi che possano essere le colonne della squadra del futuro, rimanere in bianconero per molti anni ed essere gli eredi di calciatori come Chiellini, Bonucci e Cuadrado che si avvicinano alla fine delle loro carriere. Serviranno importanti investimenti da parte del club che potrà contare sugli introiti derivanti dalla Champions, visto che è stato già ottenuto il traguardo minimo del quarto posto.

Anche a centrocampo si preannunciano delle novità importanti, considerando anche che la stagione attuale ha di fatto evidenziato come la coperta sia corta in quella zona del campo. Un playmaker pare essere al momento la priorità, ma alla Juventus servono elementi che possano fare la differenza, aiutando i bianconeri a portare a casa più punti possibili.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Milinkovic-Savic

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola rilancia il corteggiamento dei bianconeri nei confronti di Milinkovic-Savic. Stella della Lazio e giocatore che non ha bisogno di presentazioni, visti i suoi tanti anni spesi in serie A spesi con un rendimento positivo e con un buon bottino di reti. Allegri ha bisogno di giocatori come lui, bravi anche nella fase offensiva, che possano garantire un numero importante di gol.

La Lazio però non sembra intenzionata a fare sconti e chiede una somma importante per lui, ovvero 70 milioni di euro. Anche il Manchester United segue con particolare attenzione il centrocampista serbo.