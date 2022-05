Calciomercato Juventus, Allegri terrorizzato: addio al suo titolarissimo

Tutti i tifosi della Juventus attendono con ansia le mosse della squadra bianconera in vista del prossimo calciomercato. Chi arriverà a Torino?

Di sicuro mister Allegri vedrà volti nuovi nel ritiro estivo. Ci saranno infatti delle partenze eccellenti come quella di Dybala e la dirigenza dovrà darsi da fare per trovare gli innesti giusti, i tasselli adatti per le idee di gioco dell’allenatore livornese. Missione non semplice da svolgere per Cherubini e il suo staff, che di sicuro è già al lavoo per accontentare le richieste del tecnico.

Non ci sarà però soltanto da focalizzarsi sul mercato in entrata. Ci saranno da decidere eventuali cessioni ma soprattutto si dovrà fare in modo di tenersi stretti i propri gioielli, quei calciatori che sono ambiti anche da altri club europei ma che la Juventus non è intenzionata a cedere.

Calciomercato Juventus, il Barcellona mette Danilo nel mirino

Non c’è solo de Ligt ad essere corteggiato da grandi squadre. Le ultime voci che arrivano dalla Spagna non renderanno certo felice Allegri, che rischia di perdere un suo titolarissimo. Anche SerieAnews.com infatti riporta quanto detto da “Mundo Deportivo, ovvero che il Barcellona è fortemente interessato a Danilo. Difensore che è molto apprezzato da Xavi per la sua esperienza a livello internazionale e per la sua capacità di ricoprire più ruoli in campo. Non solo laterale, sia a destra che a sinistra, ma anche al centro della difesa e perno del centrocampo. Un vero e proprio jolly che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione. Difficile dunque pensare che la Juventus possa pensare di fare a meno di lui per la prossima stagione, Allegri vorrà tenersi stretto un giocatore del genere.